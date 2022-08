Apple Studio Display : la marque propose une "solution temporaire" au problème de haut-parleur

À écouter Apple, le paquet a été mis sur le son. « Six haut-parleurs. Son cinéma », avance la marque. Quatre woofers pour les basses et deux tweeters pour les médiums et les aigus. Embarquant trois micros « de qualité studio », l'appareil semblait prometteur, mais les plaintes ont été assez nombreuses pour qu'Apple réagisse...