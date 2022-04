Pourquoi le Studio Display d'Apple est si épais ?

Sorti il y a maintenant quelques jours, le Studio Display est passé entre les mains expertes des équipes d'iFixit qui ont, comme à leur habitude, pris un malin plaisir à démonter l'écran externe pour en analyser la conception.

Cet écran s'inspire beaucoup de l'iMac (2021), l'ordinateur tout-en-un d'Apple, et de son design. Cependant, les plus observateurs auront remarqué que le boîtier est presque deux fois plus épais que celui, très fin, de l'iMac.

L'explication tient au fait qu'Apple a imaginé un système complexe qui intègre deux cartes d'alimentation, refroidies par deux ventilateurs qui prennent une place non négligeable dans le Studio Display, au lieu d'un bloc d'alimentation externe comme sur l'iMac. Ces ventilateurs sont aussi fins que larges, pour réduire leur bruit en fonctionnement, et occupent là encore de l'espace au dos de l'appareil.

Le SoC A13 Bionic et les 64 Go de stockage ainsi que la caméra avant sont à l'inverse très discrets. Sur les côtés, on retrouve toute la partie audio avec des caisses de résonance qui permettent de créer des basses puissantes sans faire trembler l'écran et les haut-parleurs situés vers le bas.

Nul doute que cette conception soignée, ressemblant grandement à celle d'un Mac, explique en partie le tarif très élevé de 1 749 euros demandé par Apple à la commande.