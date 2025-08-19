Entièrement repensé en 2024 pour gagner en compacité et en performances, le Mac mini connaîtrait bientôt une nouvelle version encore plus puissante. On apprend cette semaine qu'Apple teste actuellement en interne de nouvelles moutures M5 et M5 pro de l'appareil.
Déjà très performant et apprécié, y compris dans nos colonnes, le Mac mini M4 devrait bientôt être renouvelé par Apple. On apprend cette semaine d'Apple Insider que la firme serait actuellement en train de tester en interne de nouvelles versions M5 et M5 Pro de son petit ordinateur de bureau.
Apple à l'oeuvre sur un Mac mini M5, ça se précise
Le média spécialisé avait déjà indiqué le mois dernier qu'Apple était à l'oeuvre sur une douzaine de nouveaux Mac et MacBook, attendus dans les prochains mois. Parmi eux, on découvrait alors l'existence d'un modèle désigné en interne par la référence J873s, qui correspondrait à un nouveau Mac mini sous processeur M5 Pro.
Cette semaine, Apple Insider a également obtenu confirmation qu'un modèle J873g est également en phase de tests du côté de Cupertino. Cette autre version correspondrait pour sa part à un Mac mini équipé de la future puce M5 « classique ». Pour comparaison, les Mac mini M4 Pro et M4 sont actuellement désignés par les références J773s et J773g. Une évolution de nomenclature qui laisse en l'occurrence assez peu de doutes sur les projets d'Apple.
D'autres Mac également en chantier
Notez bien que ces nouveaux Mac mini M5 / M5 Pro ne devraient pas changer la formule par rapport aux Mac mini M4 / M4 Pro actuels, qui bénéficient déjà d'un tout nouveau châssis et d'un système de dissipation entièrement repensé. Apple devrait donc se contenter d'ajouter sa nouvelle génération de processeurs à l'intérieur, sans rien changer au reste.
Rappelons en parallèle que la marque prépare aussi de nouveaux MacBook Pro sous processeurs M5 / M5 Pro / M5 Max, vraisemblablement toujours équipés d'une dalle mini-LED (les modèles OLED arriveraient plus tard, potentiellement avec des processeurs M6), de nouveaux MacBook Air M5, voire même un nouveau Mac Pro si l'on en croit certaines sources.