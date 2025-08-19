Le média spécialisé avait déjà indiqué le mois dernier qu'Apple était à l'oeuvre sur une douzaine de nouveaux Mac et MacBook, attendus dans les prochains mois. Parmi eux, on découvrait alors l'existence d'un modèle désigné en interne par la référence J873s, qui correspondrait à un nouveau Mac mini sous processeur M5 Pro.

Cette semaine, Apple Insider a également obtenu confirmation qu'un modèle J873g est également en phase de tests du côté de Cupertino. Cette autre version correspondrait pour sa part à un Mac mini équipé de la future puce M5 « classique ». Pour comparaison, les Mac mini M4 Pro et M4 sont actuellement désignés par les références J773s et J773g. Une évolution de nomenclature qui laisse en l'occurrence assez peu de doutes sur les projets d'Apple.