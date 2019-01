CES 2019 - Jabra Elite 85h : le casque audio dopé à l'intelligence artificielle

De l'IA dans un casque audio ?

Prix et disponibilité

Avec son, Jabra promet d'établir une nouvelle référence sur le segment des casques audio, grâce à une conception premium, la réduction de bruit active et une intelligence artificielle qui permet au casque de s'adapter automatiquement à chaque changement d'environnement.En effet, le nouveau Jabra Elite 85h disposera de la, basée sur la technologie d'intelligence contextuelle. Le casque allie ainsi une fonction de réduction de bruit active () à la technologie HearThrough de Jabra pour permettre à l'utilisateur de décider quelle partie du monde extérieur il souhaite entendre.La technologie SmartSounddu casque Elite 85h à l'environnement afin de garantir la meilleure qualité d'appel et une expérience musicale impeccable.Pour y parvenir, Jabra SmartSound s'appuie sur la technologie d'intelligence contextuelle développée par audEERING, qui. Cette technologie est capable de détecter plus de 6000 caractéristiques sonores uniques et de les utiliser pour adapter l'audio à chaque contexte. Elle sélectionnera notamment l'un des trois modes disponibles ("", "" ou "") pour garantir une expérience audio homogène.Côté conception, on disposera ici de, sans oublier la présence de huit micros, dont six pour les appels. Enfin, lade plusieurs assistants vocaux promet d'apporter simplicité et rapidité. À ce sujet, il sera inutile d'appuyer sur un bouton du casque pour interagir avec Alexa, Siri ou Google Assistant, puisqu'il suffira de parler pour être connecté. Jabra annonce également une(avec fonction ANC activée).Le nouveau casque audio Jabra Elite 85h sera proposé en trois coloris (Noir/Titane, Beige doré et Bleu Navy). Il sera disponible à partir d'avril 2019 au prix public conseillé de