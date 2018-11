Sennheiser, des casques susceptibles d'être une porte d'entrée pour un trojan

Un certificat en cause

Mise en place d'un correctif temporaire

Source : Digital Trends

Le logiciela été développé parpour offrir la possibilité aux utilisateurs de ses casques audio de passer des appels téléphoniques via Internet.La faille de sécurité a été dévoilée par l'entreprise allemande Secorvo, spécialisée en cybersécurité. Le souci vient de l'racine par HeadSetup, parmi les certificats de confiance de la machine. À cela s'ajoutent deux erreurs : premièrement, la clé de déchiffrement est la même pour chaque installation du logiciel. Et surtout deuxièmement, d'après la société de cybersécurité, il est très facile d'y avoir accès.En conséquence, un hacker peut très bien récupérer ces données et s'en servir pour créer de faux certificats de confiance, se faisant alors passer pour n'importe quel site. Il pourrait alors procéder à une attaque de type «», pour par exempleInternet de la victime (et donc les données associées).Et le deuxième « effet Kiss Cool », c'est que le certificat installé par HeadSetup demeure sur l'ordinateur,. Ce qui laisser penser à Secorvo que tout système sur lequel HeadSetup a été installé un jour reste vulnérable. Et ce, jusqu'à l'expiration du certificat, le 13 janvier... 2027.Cette faille n'est pas sans rappeler le bug Superfish, qui touchait des machines de la marque Lenovo. En 2015, des ordinateurs portables avaient été vendus avec des logiciels préinstallés, contenant des certificats de sécurité vulnérables.Du côté de Sennheiser, on a pris conscience de la situation. L'entreprise a déclaré travailler sur une, mais ce travail pourrait prendre un certain temps. En attendant, le site du fabricant propose un correctif temporaire, permettant de supprimer les certificats incriminés.