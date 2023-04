Attention, ce malware voleur d'infos utilise YouTube pour se propager !

Aurora est l'un des malwares voleur d'informations les plus performants et pourtant, il est un peu sorti de nulle part. Pendant des mois et des années, le secteur a été dominé par Redline et Racoon, qui bénéficient d'un développement continu et qui s'améliorent pour s'adapter aux nouvelles mesures de sécurité. Désormais, il faut aussi compter sur Aurora, qui passe par de faux sites, les réseaux sociaux ou les plateformes de diffusion et partage de vidéos.

D'abord présenté et utilisé comme un botnet relativement polyvalent, Aurora s'est ensuite mué en voleur d'informations facile à utiliser et à intégrer. Vendu 250 dollars par mois ou 1 500 euros à vie, le malware est principalement utilisé pour dérober les mots de passe et ensuite permettre le piratage des comptes existants sur les sites d'e-commerce ou les portefeuilles de crypto-monnaies.