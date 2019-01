Qu'attendre du CES 2019 ? La rédac sort sa boule de cristal

Hardware : déclinaisons chez NVIDIA et la riposte d'AMD



Nvidia présentera ses RTX 2060 lors du CES. © Nvidia



Un CPU embarquant Sunny Cove. © Intel

L'ère du smartphone pliable



Samsung a dévoilé un prototype de smartphone à écran pliable en novembre dernier

Des écrans avec plein de K dedans



LG prévoit de commercialiser son écran enroulable cette année. © Engadget

L'automobile toujours plus intelligente



La voiture autonome sera l'une des attractions du salon. © Shutterstock

L'audio passe à l'ère de l'USB-C



Klipsch aura tout une gamme d'appareils connectés à présenter au CES. © Klipsch

Effervescente, et c'est un euphémisme. Voyez plutôt : 2019 s'annonce déjà comme l'année de la 5G et des smartphones pliables. On doit également s'attendre à quantité de nouveaux objets connectés pour la maison, tout comme à des démonstrations en tout genre en ce qui concerne les voitures autonomes.Aussi l'équipe de Clubic fait le tri, et vous dresse une liste de ses prédictions et attentes pour cette édition 2019 dude Las Vegas.Nous sommes particulièrement impatients à l'idée de découvrir de manière officielle lesde Nvidia. Ce chaînon manquant de la gamme de cartes graphiques embarquant l'architecture Turing s'annonce déjà comme un rapport performances-prix très intéressant , et pourrait être disponible dès la semaine suivante !En sus, NVIDIA est pressenti pour présenter conjointement les RTX 2060, 2070 et 2080 dédiées au marché des ordinateurs portables, ainsi que leurs déclinaisons Max-Q, dotées d'un design permettant de les insérer dans des châssis plus petits.Mais peut-être plus encore que ces cartes dont nous connaissons presque déjà tout, nous attendons surtout unequi, depuis la sortie des RTX de son rival, s'est fait particulièrement discret. On sait que Navi, la nouvelle génération de GPU grand public de l'équipe rouge est supposée arriver sur le marché en 2019. Reste à savoir si AMD décidera que le CES est le bon endroit pour les présenter au grand public.Pour autant, le constructeur américain ne devrait pas arriver à la fête les mains vides. Nous attendons notamment de sa part la troisième génération des processeurs Ryzen et un refresh des Threadripper., en revanche, devraitlever le voile sur un nouveau CPU, embarquant notamment l'architecture Sunny Cove que la marque a présenté il y a quelques semaines Sia ouvert le bal en novembre dernier en faisant la démonstration d'un prototype de smartphone à écran flexible, c'est au CES de Las Vegas que l'on devrait assister à un véritable défilé. Du moins, dans l'attente de l'ouverture du Mobile World Congress de Barcelone qui, le mois prochain, sera encore plus largement dédié au futur des smartphones.Le constructeur sud-coréen, son rival LG et la marque Royole toucheront ainsi quelques mots de leurs futurs modèles à écran flexible au cours du salon américain.. Comme nous le disions plus haut, les constructeurs ont pour habitude d'accorder un panel plus important à leurs nouveautés mobiles au cours du salon espagnol leur étant dédié.Du reste, c'est bien la 5G qui devrait davantage se poser en maîtresse de la mobilité au cours du CES 2019. Loin de se limiter au pré carré des smartphones et tablettes, la connectivité en 5G - dont les premières antennes seront activées en 2020 - concerne également le monde des ordinateurs portables et bien entendu des objets connectés, mais aussi des véhicules autonomes.Si vous avez l'impression de vivre dans un monde ultra connecté, dites-vous que nous ne sommes qu'à l'aube d'une révolution à venir, tant les débits et la réactivité promis par la 5G semblaient relever de la science-fiction il y a de ça 5 ans.Les écrans 8K ne sont pas une nouveauté. La nouveauté en revanche, c'est qu'ils seront vendus cette année. Très cher, vous vous en doutez. C'est d'ailleurs en partie pour présenter leurs écrans 8K que Samsung et LG fouleront les terres d'Elvis Presley. Sony, TCL et bien d'autres se joindront à la fête et présenteront chacun leur proposition de l'écran ultime.C'est d'ailleurs cette année que LG mettra sur le marché son écran de télévision enroulable, même si on n'a toujours pas bien compris à quoi ça sert . Plus excitant (en ce qui nous concerne), le constructeur sud-coréen présentera également un écran gaming incurvé de 38" doté d'une fréquence d'affichage de 144 Hz Du reste, c'est sans surprise que les assistants vocauxetdevraient être intégrés nativement à une quantité astronomique d'écrans de télévision ; pour le plus grand plaisir des amateurs de confidentialité.de la maison devraient eux aussi se garnir d'assistants vocaux en tout genre, poussant toujours plus loin l'interopérabilité entre vos différents appareils.Si les constructeurs automobiles présentent rarement de nouveaux modèles lors du salon de Las Vegas, ils jouent souvent la frime en arborant de nouveaux partenariats noués avec des fabricants de puces électroniques en tout genre.2019 ne fera pas exception, et verra notamment 11 des plus grandes marques d'automobiles se partager le sol du Consumer Electronic Show pour faire la démonstration de leur vision de la voiture intelligente de demain.devraient encore une fois être au coeur de l'attention de ce côté du salon, tout comme l'intégration (encore...) des assistants vocaux d'Amazon, Google ou (pourquoi pas) Apple au sein des tableaux de bord des véhicules de demain.Toujours au rayon de la mobilité, il faut également s'attendre à une effervescence plus importante du côté des trottinettes électriques, qui s'impose indéniablement comme le moyen de transport à la mode depuis la mi-2018.C'est qu'il faut bien réagir face à la disparition progressive des prises Jack sur nos smartphones. Si les périphériques Bluetooth se vendent désormais comme des petits pains, certains constructeurs continuent de miser sur le câble. USB-C en l'occurrence, qui lui aussi s'impose comme la connectique de prédilection sur nos smartphones.Le CES devrait également être l'occasion pour certains constructeurs de dévoiler de nouveaux écouteurs true wireless, et notamment des modèles plus intelligents. On parle notamment de certains modèles dont le son se coupe automatiquement lorsqu'une oreillette est retirée. Le salon sera également une belle tribune pour les Sony, Bose et autre Bang & Olufsen de présenter des révisions de leurs casques Bluetooth à réduction de bruit dotés, pourquoi pas, d'une meilleure autonomie.Enfin les barres de son dédiées aux téléviseurs se feront bien entendu plus connectées et - eux aussi - plus intelligentes grâce à l'intégration des assistants vocaux. Le constructeuraura notamment de très belles références à présenter au public, aussi bien du côté des enceintes portables que des barres de son.