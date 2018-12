LG va dévoiler un écran gaming 144 Hz de 38 pouces incurvé lors du CES

Un écran compatible G-Sync



Le LG UltraWide 49WL95 LCD. © LG

C'est en réalité un petit événement que promet là le constructeur sud-coréen. Car mine de rien, il s'agira de l'unEt, non. On n'en connaît pas encore le prix, mais on a pas très envie de le connaître.veut taper dans le haut de gamme, et va se donner le moyen de séduire les joueurs aux bourses les plus remplies. Le nouvel écran UltraGear de 38" que le constructeur s'apprête à dévoiler sera ainsi compatible avec la technologieet. Un score proche de ce que proposent des moniteurs professionnels, précise AnAndTech Du reste, l'écran embarquera une dalle IPS affichant du 3840x1600 (ratio 21:9) dotée d'un traitement spécial qui "" de l'image, nous dit-on.LG annoncera conjointement à son écran pour joueurs un nouvelde 49 pouces affichant de la 5K et couvrant 99% de la gamme sRGB.