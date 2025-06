Affiché à moins de 300 euros, le KTC H27E6 affiche un rapport qualité/prix redoutable. À ce niveau de prix, difficile de trouver un autre écran QHD 300 Hz en dalle Fast-IPS aussi polyvalent. Si les finitions laissent à désirer, la dalle fait clairement le job, et c’est bien là l’essentiel pour une cible gaming.



Au final, malgré quelques concessions sur la finition et la précision colorimétrique, et une dalle qui ne se montre pas aussi lumineuse et réactive que ce que l'on peut trouver en investissant quelques centaines d'euros de plus, le KTC H27E6 mérite sa place dans notre comparatif des meilleurs écrans gaming.



Pour résumer, un excellent choix pour les joueurs un minimum exigeant en matière de performances, mais soucieux de leur budget. Une belle démonstration que la performance n’est pas réservée aux écrans premium.