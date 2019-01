CES 2019 - Netatmo dévoile une nouvelle sonnette vidéo intelligente

La sonnette devient intelligente avec Netatmo

Déjà très largement présent sur le marché des objets connectés, Netatmo dévoile sa toute dernière création, à savoir une sonnette intelligente. Une sonnette connectée (forcément), qui fonctionne de concert avec le smartphone de son propriétaire.En 2019, la sonnette se fait plus "" que jamais, grâce à Netatmo. Ainsi, lapermet non seulement à l'utilisateur de savoir à tout moment qui sonne à sa porte, mais elle permet aussi à ce dernier de. Mieux encore, la sonnette se charge d'avertir le propriétaire (toujours sur son smartphone) si elle détecte quelqu'un qui rode autour de la maison.La Sonnette Vidéo Intelligente est compatible avec HomeKit d'Apple, et l'utilisateur peut ainsi contrôler le système via l'application d'Apple, ou même via Siri. Concrètement, lorsqu'un visiteur sonne à la porte, le propriétaire reçoit un appel vidéo sur son smartphone pour voir son visiteur. Il est libre alors de dialoguer ou non avec lui, qu'il soit à la maison, au bureau ou ailleurs. Pratique notamment pour donner des indications à un livreur ou pour prévenir ses invités qu'on arrive dans un petit instant.A cela s'ajoute donc une fonction "", puisque la Sonnette Vidéo Intelligente se charge de surveiller les environs, et prévient l'utilisateur via une notification lorsqu'une présence est détectée. La vidéo de l'événement est d'ailleurs aussitôt enregistrée. Là encore, l'utilisateur peut décider d'entrer en contact avec la personne en question, grâce au micro et au haut-parleur de la sonnette.La Sonnette Vidéo Intelligente se pare d'uneavec un objectif grand angle de 160°. Elle dispose également de la mention HDR pour atténuer les changements d'éclairage notamment, et afficher une image aussi claire et nette que possible. Evidemment, elle dispose aussi d'une vision nocturne infrarouge et se connecte directement au Wi-Fi domestique. Elle nécessite une sonnette et un carillon filaires pour fonctionner et avertit le propriétaire si quelqu'un tente de la désactiver ou de la démonter.Cette Sonnette Vidéo Intelligente signée Netatmo sera disponible dans le courant du second semestre 2019. A l'heure actuelle, le constructeur n'a pas communiqué le moindre tarif.