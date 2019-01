CES 2019 - Sony dévoile une platine vinyle à connectivité Bluetooth

Une platine vinyle "old school" et moderne chez Sony

Parce qu'il n'y a pas que le streaming, le MP3 ou le Hi-Res dans la vie de l'audiophile, Sony dévoile sa nouvelleau CES 2019, une platine vinyle avec ce qu'il faut de modernité. Comme son nom le laisse supposer, la platine est compatible Bluetooth, etou sur une barre de son.Evidemment, une prise audio est présente si vous souhaitez relier la platine à une installation hi-fi plus traditionnelle. La platine dispose d'un bras automatique, qui lui permet de se baisser de manière autonome, et de démarrer la musique en un instant. A la fin du disque, le bras remonte automatiquement pour se placer en position veille.Enfin la platine dispose d'une prise USB qui vous permet de numériser votre collection de vinyles afin de l'emporter partout avec vous.Cette nouvelle platine vinyle Sony PS-LX310BT devrait être affichée au, et sera disponible en boutiques à partir du mois d'avril.