CES 2019 - Avec Drive AutoPilot, Nvidia se rapproche d’un système de conduite autonome

Une gestion plus complète sur voie rapide

Sortie des stands prévue pour l'an prochain

La solution baptiséeest présentée comme un système de conduite autonome de niveau 2+, sur une échelle qui va de 0 à 5. Elle se situe donc entre « l'automatisation de fonctions combinées » et la « conduite autonome limitée ».Concrètement, cela signifie que l'AutoPilot n'est en réalité pas totalement autonome, mais qu'il se rapproche de l'indépendance, grâce à de. Il peut ainsi gérer l'insertion sur une autoroute, maintenir la trajectoire dans une voie, détecter des piétons, ou encore effectuer des dépassements. D'après Nvidia, sa solution est notamment capable de suivre le marquage au sol de façon plus efficace, même sur des routes vallonnées ou sinueuses.De plus, en ayant recours à l', l'AutoPilot peut se souvenir des routes qu'il a empruntées et ainsi créer ses itinéraires, sans recours à un GPS. Il est également en mesure de restituer, au sein de l'habitacle, sa perception de la route et des usagers.Pour offrir cet éventail de possibilités, l'AutoPilot s'inscrit dans la plateforme globale Drive, développée par Nvidia, qui s'appuie sur son SoC Xavier. Ce dernier a été conçu pour être le moins énergivore possible, dans l'objectif de pouvoir être utilisé au sein de véhicules électriques sans accaparer la batterie.La solution d'assistance à la conduite de Nvidia serait déjà utilisée dans le cadre de tests de voitures autonomes. Et elle a déjà convaincu deux clients : les équipementiers automobiles Continental et ZF, qui prévoient de l'ajouter à des