CES 2019 - Harley-Davidson : les caractéristiques de sa moto électrique LiveWire

Une accélération séduisante

Ecran tactile et application dédiée

CES 2019 : les dernières informations Le CES, ou Consumer Electronics Show, est un salon consacré au monde de la haute technologie et aux différentes innovations technologiques (smartphones, voitures, TV, drones, etc.). Ce salon se déroule en tout début d'année à Las Vegas, où constructeurs, journalistes et férus de nouvelles technologies se côtoient une semaine durant. Découvrez l'actualité du CES 2019

Depuis déjà quelques mois, Harley-Davidson occupe une place centrale dans l'actualité des motos électriques. La mythique marque célèbre pour ses bécanes au ronflement si singulier effectue un virage radical pour le moins louable, mais souvent décriée par les puristes. En août 2018, on apprenait ainsi que la firme d'outre-Atlantique s'apprêtait à commercialiser un produit de ce type, baptisé LiveWire , dans le courant de l'année 2019.En décembre, l'entreprise faisait le bonheur de la communauté française en annonçant une exclusivité européenne dans la ville Lumière . Le mois de janvier de cette nouvelle année, marqué par l'inévitable, a donc logiquement amené la compagnie à dévoiler une fiche technique plus fournie de son nouveau bébé, comme le détaille le site spécialisé Electrek et la page officielle du modèle.Laaffiche des performances honorables : de 0 à 100 km/h en l'espace de 3,5 secondes seulement. Une accélération qui n'a donc rien à envier à ses concurrents. L'autonomie se révèle en revanche faiblarde : 177 kilomètres en moyenne, contraignant le deux-roues à réaliser des courtes et moyennes distances, grand maximum. Sept modes de pilotage accompagneront aussi l'usager.La charge de la LiveWire s'effectuera à partir d'une recharge de niveau 1 : comptez une nuit entière pour retrouver 100 % d'énergie. Harley-Davidson vous donne également rendez-vous aux stations DC Fast Charge de niveau 3, laquelle lui redonnera 80 % de jus en 40 petites minutes. Côté pneumatique, attendez-vous à des roues de 17 pouces, couplées à des pneus fabriqués par Michelin et des suspensions réglables fournies par Showa.2019 oblige, le constructeur a intégré plusieurs systèmes connectés articulés autour d'un écran tactile de 4,3 pouces, sur lequel sont affichés la vitesse, l'état des batteries, le nombre de kilomètres parcourus mais aussi l'état du trafic, une playlist musicale et diverses alertes. Mais surtout, une application synchronisée avec le modèle garantira la sécurité de votre bien : outre la batterie restante, l'app géolocalise la moto grâce à un GPS intégré et vous prévient si celle-ci se déplace ou heurte un objet.Disponible durant l'automne 2019 en trois coloris (Yellow Fuse, Orange Fuse et Vivid Black), la LiveWire coûtera la somme totale de 29 799 dollars, soit environ 26 000 euros.