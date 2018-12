La 1ère moto Harley-Davidson 100% électrique sera commercialisée d'abord à Paris en 2019

Et la sonorité de la Harley disparaît

L'un des hommes les plus chanceux au monde s'appelle Arlen Nichanian. L'homme est à la tête d'une concessionà Paris, dans le 11e arrondissement, à quelques mètres de la Place des Vosges et de celle de la Bastille. L'an prochain, il aura le privilège de devenirde Milwaukee. France Inter évoque uneau prix pour le moment inconnu., affirme le directeur de la concession parisienne. Il faut dire qu'historiquement, Harley Davidson aet, surtout, sur un ronflement unique, connu de tous les amateurs de deux roues.D'ailleurs, quid du son craché par la Harley électrique ? Gardera-t-elle sa sonorité si particulière, en grande partie responsable de sa légende ? Arlen Nichanian l'affirme : la sonorité seracomme la véritable Harley Davidson du vingt-et-unième siècle. Le problème, c'est qu'à l'écoute, on a un peu le même sentiment que lors du passage des F1 du moteur V8 au V6 en 2014 : cela n'a hélas rien à voir.Si l'économie d'énergie alliée au confort d'une Harley pourrait conduire un nouveau public vers la marque, il n'est pas certain que les fans historiques des motos fondées par William Harley et Arthur Davidson se laissent convaincre si facilement.