Une voiture électrique à énergie solaire bat un record en termes d'énergie dépensée

Des dépenses d'énergie toujours plus faibles

La team Sunswift depeut être fière. Leur dernier projet, reposant sur uneà énergie solaire, a rencontré un véritable succès après un test grandeur nature réalisé de Perth à Sydney : un trajet que Violet, du nom du véhicule, a réalisé en l'espace de, en sachant qu'une distance 4 100 kilomètres sépare les deux villes, nous apprend Electrek L'équipe universitaire n'a dépensépour rejoindre la capitale économique du pays. Elle a ainsi battu le précédent record, en matière d'énergie dépensée :, contre 5,5 kWh utilisés pour 100 kilomètres auparavant, et ce malgré un incendie de la batterie et une défaillance de la suspension arrière. Le véhicule est même arrivé deux jours plus tôt que prévu.