L'hyperloop, le train ultrarapide, débarque à... Limoges

Un centre de test pour l'hyperloop

Trois fois plus rapide qu'un TGV

Source : Sud Ouest

La semaine dernière, la mairie de Droux, en Haute-Vienne, a annoncé avoir délivré un permis de construire à l'entreprise canadienne, spécialisée dans la conception de. Pour autant, l'idée n'est pas (encore ?) de relier Droux à Oradour-sur-Glane via ce nouveau moyen de transport.En effet, l'accord conclu avec la ville proche de Limoges consiste à implanter un. Ainsi, à proximité de Droux se tiendra un lieu d'expérimentation, composé de deux bâtiments techniques, reliés par un long tube d'environ 3 km. C'est dans ce dernier que seront testées les navettes ultrarapides.Les travaux, qui devraient débuter au printemps 2019, s'étaleront vraisemblablement sur environ 9 mois. Et la mairie de Droux précise qu'ils sont entièrement financés par des fonds privés, à hauteur de 21 millions d'euros.L'hyperloop est un projet initialement lancé par... Elon Musk (encore lui). Son principe : un train circulant à très haute vitesse dans un tube sous basse pression, pour limiter les frottements de l'air. Les navettes circulant dans ces conditions sont censées pouvoir transporter des passagers à, soit plus de trois fois la vitesse moyenne d'un TGV.TransPod est une startup canadienne fondée en 2015, à Toronto, et qui possède notamment des bureaux à Toulouse. L'entreprise a déjà réalisé des premiers essais en 2016 et entend se servir de son nouveau centre d'essais, dans le Limousin, pour tester ses engins dans des conditions réelles. Avant peut-être de se développer à toute vitesse dans le reste de la France.