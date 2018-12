ES6 : NIO a présenté son nouveau SUV électrique à batteries interchangeables

Deux versions présentées

Une autonomie à tempérer

Le marché des véhicules électriques décolle doucement mais sûrement sur le territoire chinois. En témoigne le succès rencontré par l', SUV électrique commercialisé par l'entrepriseen juin, et déjà écoulé à plus de 10 000 exemplaires depuis son lancement, comme nous l'apprend un communiqué de presse officiel . Fort de ce succès, la firme de l'Empire du Milieu n'a pas mis longtemps à présenter son second produit.NIO a donc profité de son NIO Day 2018, organisé au Shanghai Oriental Sports Center, pour lever le voile sur son nouveau. La particularité de cette automobile réside dans ses batteries interchangeables en trois minutes seulement, sans pour autant délaisser la traditionnelle recharge par câble. Pour l'occasion, le groupe a présenté deux versions de son ES6 : la Standard et la Performance.La première embarque un double moteur d'une puissance de 160 kW (donc 320 kW au total, ou) lui permettant de grimper à 100 km/h en l'espace de 5,6 secondes, lorsque la seconde s'équipe d'un double moteur de 160 kW et 240 kW (donc 400 kW au total, ou 544 chevaux), lui conférant une accélération jusqu'à 100 km/h en une durée de 4,7 secondes. Les deux modèles disposent de la même vitesse de pointe : 200 km/h.Côté autonomie, la version Standard propose deux offres distinctes : l'une de 410 km, l'autre de 480 km, grâce à des batteries respectives de 70 et 84 kWh. Au même titre que la version Performance : 430 km ou 510 km.Autant de chiffres à nuancer au regard du cycle sous lequel sont présentées ces performances : NEDC, qui, dans les faits, a tendance à gonfler les données communiquées par les constructeurs.Si le site spécialisé Electrek avance la date de juin 2019 pour les premières livraisons, le site officiel se veut plus prudent : la Performance débarquerait dans le courant du troisième trimestre 2019, quant la Standard la suivrait de près au cours du trimestre suivant. Le tout pour des prix respectifs de 398 000 et 358 000 yuans, soit environ 51 000 et 46 000 euros, pour les modèles embarquant les plus petites batteries.