Cadillac proposera (lui aussi) un SUV 100% électrique

Un SUV électrique aussi chez Cadillac

Source : The Detroit News

Décidément, la tendance automobile est clairement au. Ainsi, après Audi et son e-tron Jaguar et son e-Pace , ou encore Porsche et sa Taycan , voilà quese lance également dans la bataille.À l'heure actuelle,n'a pas encore de nom. Ce dernier se veut toutefois avant-gardiste, puisqu'il sera le premier à utiliser. Une plateforme flexible, permettant au groupe de répondre rapidement aux demandes des clients.Les véhicules électriques signés General Motors pourront être déclinés en. La puissance des batteries pourra, elle aussi, êtreen fonction du véhicule et des besoins des clients. Reste à savoir maintenant quand sera disponible ce tout premier SUV.», a déclaré Steve Carlisle, Président de Cadillac. «».Cadillac a diffuséconcernant son futur SUV électrique. Des images qui augurent un look assez « spécial », arborant notamment un bouclier très agressif et des phares particulièrement fins. À voir maintenant si le modèle de série sera fidèle à ces premiers rendus.