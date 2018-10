Mondial Auto | Jaguar I-Pace, le SUV électrique qui titille la Tesla Model X

Lire aussi :

Il y a la catégorie des citadines électriques, à l'image de la BMW i3 Renault K-ZE ou encore de l' Audi e-Tron . Et il y a la catégorie des berlines et SUV électriques haut de gamme : ladu constructeur Tesla en fait définitivement partie, rejointe par un petit nouveau au cours de l'année 2018 : un certain Jaguar, à l'origine de sa toute première voiture à motorisation électrique - la Jaguar I-Pace Présente auqui bat actuellement son plein à Paris, et ce jusqu'au 14 octobre, lapossède suffisamment d'arguments pour venir concurrencer son homologue américain, Tesla et son Model X. Le bolide britannique dispose en effet de deux moteurs électriques asynchrones de 200 chevaux - 400 chevaux au total, donc - légèrement inférieurs aux 422 chevaux de l'automobile Tesla.Les deux modèles enregistrent en revanche les mêmes temps pour atteindre les 100 km/h : 5 secondes seulement. Leur vitesse de pointe diffère quelque peu, tout de même : 200 km/h pour l'I-Pace, 250 km/h pour la Model X. En soi, un écart sans grande importance, les routes françaises n'autorisant jamais une vitesse supérieure à 130 km/h. Côté dimensions, le véhicule britannique mesure 4,68m de longueur, pour respectivement 1,90 et 1,57m de largeur et de hauteur.A l'image des autres modèles électriques du marché, la Jaguar I-Pace n'offre pas une autonomie démesurée : ses 480 kilomètres de parcours, selon le cycle WLTP, s'approchent cependant des 565 km du Model X, basé sur la norme NEDC. Une autonomie à tempérer, le cycle WLTP étant entré en vigueur le 1septembre dernier pour venir remplacer le Nouveau cycle européen de conduite, considéré comme obsolète.Et la douloureuse : qui dit SUV haut de gamme dit facture salée : 78 000 € pour une entrée de gamme, et plus de 100 000 € pour les versions premium.