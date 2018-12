Xiaopeng Motors lance un SUV électrique à moins de 30 000 € inspiré du Tesla Model X

Un design ressemblant, mais des performances faiblardes

Une grille tarifaire agressive

Source : Electrek

Depuis déjà de nombreuses années,travaille d'arrache-pied pour conquérir le marché des véhicules électriques haut de gamme . Et, à force de persévérer, Elon Musk et ses équipes ont réussi à s'imposer comme l'un des acteurs incontournables du secteur, devenant au passage une réelle source d'inspiration pour certains concurrents. C'est notamment le cas de, entreprise chinoise à l'origine du, financièrement soutenue par les géants Alibaba et Foxconn.Fraîchement commercialisé par la société asiatique, le Xpeng G3 repose notamment, dont certains brevets ont été publiés en open source. Ainsi, les packs de batteries rejoindraient sensiblement ceux du Model X, comme le fait remarquer Electrek , lorsque certaines finitions sont tout bonnement des copies du modèle susmentionné.Les similitudes flagrantes interviennent, sans oublier le pare-brise panoramique et la découpe des rétroviseurs. Xpeng G3 affiche en revanche des performancesau Model X : de 0 à 50 km/h en 3,8 secondes et une autonomie de 351 ou 365 kilomètres, selon les versions. Une différence minime, voire inutile et difficilement explicable.Selon Xiaopeng Motors, son produit atteindrait même les 520 et 550 kilomètres à vitesse constante. Une différence cette fois-ci majeure, qui pourrait en laisser perplexe plus d'un.La compagnie de l'Empire du Milieu ne mise pas sur la puissance de son véhicule pour trouver le succès, mais sur son prix : 227 800 yuans, soit 29 000 € environ.