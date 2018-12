Lotus : la première voiture électrique de la marque vise les 1000 chevaux

© Lotus

La Lotus Omega pour plus de 2 millions d'euros

C'après des sources relayées par Autocar , la voiture électrique « made by Lotus » se démarquera avant tout par sa puissance... et son tarif.Elle embarquerait pas moins de 1000 chevaux, pour un prix de commercialisation qui s'élèverait pour le moment à 2 millions de livres sterling, soit 2,2 millions d'euros. Cette hypercar viendra concurrencer laou encore la. Il s'agira donc d'un produit de luxe, au sens premier du terme.Cette voiture, portant le nom de code, n'a pas encore levé le voile sur ses autres caractéristiques. Cependant, étant donné son prix, on imagine qu'elle sera équipée de toutes les dernières options haut de gamme. Il va donc falloir patienter encore un peu avant de découvrir les premiers détails au sujet de sa batterie ou même du design de cet engin.La Lotus Omega ne devrait pas voir le jour avant «», toujours d'après Autocar.