Presque 10 ans après la Leaf, Nissan va bientôt dévoiler son nouveau concept 100% électrique

Ce que l'on sait

Le nouveau best-seller de Nissan ?

Baptisé 4iMX, il reprendrait la formule de l'iMX, que la marque japonaise a dévoilée dans le même salon deux ans auparavant.Il y a près de 10 ans, Nissan a dévoilé ce qui est depuis devenu un best-seller mondial dans le secteur de l'automobile électrique : la Leaf, qui a dépassé les 400 000 exemplaires vendus . Mais 10 ans après, Nissan doit se battre pour conserver sa position.Le constructeur aurait donc, en août, présenté à des concessionnaires le 4iMX, un crossover concept entièrement électrique. Nissan n'a pas communiqué de détails au grand public, les informations disponibles venant de ces concessionnaires, interrogés par Automotive News. D'après eux, le design reprendrait dans les grandes lignes celui de l'iMX, un autre crossover concept dévoilé durant l'édition 2017 du salon de Tokyo (photos de l'article).S'il ressemblerait à un Nissan Rogue à l'extérieur, ce crossover et ses cinq places seraient donc plus proches d'un Murano à l'intérieur. L'un des concessionnaires présents décrit une cabine spacieuse et «», recevant notamment un tableau de bord numérique masqué à l'arrêt et la conduite semi-autonome ProPilot de Nissan.Sous le capot, le 4iMX serait capable de passer de 0 à 100 km/h en moins de cinq secondes. Entièrement électrique, il afficherait une autonomie de l'ordre de 480 kilomètres (300 miles).Si l'on parle de concept car, AutomotiveNews évoque un modèle «» que ne l'a été l'iMX deux ans plus tôt. Le 4iMX confirme ainsi la volonté de Nissan de s'investir davantage en faveur de l'électrique, alors que le groupe déploie sa Leaf dans quatre nouveaux pays d'Amérique du Sud Ce qu'il faut retenir est l'autonomie de 480 kilomètres. Pour Ed Kim, Analyste chez AutoPacific, un tel véhicule serait compétitif : «».Les experts s'attendent également à voir une progression des crossovers électriques dans les années à venir. Sam Abuelsamid, Analyste chez Navigant Research, qualifie positivement l'initiative de Nissan, invoquant un marché propice : «».Car le 4iMX, en tant que concept car, est aussi un aperçu de ce que Nissan doit dévoiler au second semestre 2021 : une Leaf, avec l'autonomie en plus.