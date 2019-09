La balle de golf télécommandée existe (et elle est signée Nissan)

Une balle de golf signée Nissan

Une innovation technologique à base de ProPilot

Source : Bloomberg

En effet, pour vanter les mérites de son système de conduite autonome, le géant de l'automobile a mis au point unequi se dirige toute seule vers le trou.Le constructeur, qui propose déjà un système de conduite semi-autonome (ProPilot 2.0) a tenu à faire la démonstration de l'efficacité de sa technologie.En effet, laembarque un petit moteur électrique, mais également une petite caméra pour. L'ensemble permet évidemment à, et ainsi filer sereinement dans le trou.Bien sûr, Nissan n'a, qui ferait de n'importe quel néophyte un champion de golf ; il s'agit simplement d'une innovation présentée dans le cadre du programme «». Elle vise donc avant tout à faire laen terme de technologie.Rappelons que d'autres constructeurs s'amusent également à «» les technologies embarquées dans leurs véhicules. C'est notamment le cas de, qui avait mis au point une, via le système de réduction de bruit maison, ou encore plus récemment un caddie de supermarché, doté d'un système de freinage automatique d'urgence.En ce qui concerne Nissan, rappelons que le groupe vient tout juste d'officialiser le déploiement de sa nouvelle Leaf électrique en Amérique du Sud. Nissan espère évidemment connaitre le même succès qu'en Europe, en proposant au Chili, en Colombie, en Argentine et au Brésil, sa