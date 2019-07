Après son succès en Europe, Nissan lance sa Leaf dans quatre pays d'Amérique du Sud

Chili, Colombie, Argentine et Brésil

Vers d'autres horizons ?

Le groupepouvait être fier de son cru 2018 : avec 40 699 LEAF écoulées au cours de l'année, sa voiture électrique a trusté la première place du classement des véhiculesles plus vendus en Europe. Au total, pas moins de 400 000 modèles LEAF ont trouvé preneur depuis le lancement en 2010. Un succès qui pousse la marque japonaise à poursuivre ses efforts en la matière en s'attaquant à de nouveaux marchés.Unpublié sur le site de l'entreprise officialise ainsi le déploiement de ladans quatre nouveaux pays d'Amérique du Sud, que sont l'Argentine, le Brésil, le Chili et la Colombie. Depuis décembre 2018, cepouvait déjà pré-commander le véhicule électrifié phare de la filiale de Renault... Sans pour autant en voir la couleur. C'est désormais chose faite avec le», a déclaré, en charge de la zone Amérique du Sud chez Nissan. Et de poursuivre : «».D'ici fin août, le groupe étoffera son réseau de recharge avecdisséminées sur les quatre territoires. D'après Electrek , les ventes de voitures électriques: Nissan tente donc un petit pari risqué qui pourrait être récompensé en cas de succès. Un potentiel positionnement au Costa Rica, en Equateur, à Porto Rico et en Uruguay est d'ailleurs envisagé.