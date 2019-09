Enquête sur le système de freinage automatique de Nissan après plusieurs incidents

© Stefan Bernhard Shutterstock.com

Source : Wall Street Journal

Le Nissan Rogue est un SUV jouissant d'une certaine popularité aux États-Unis. Il s'agit même du modèle du constructeur japonais le plus vendu sur le territoire américain. Pour convaincre les futurs acheteurs, le véhicule mise notamment sur des systèmes d'aide à la conduite, mais l'un d'entre eux présenterait des dysfonctionnements potentiellement dangereux.Revenons quelques mois en arrière. Au printemps dernier, un groupe de défense des consommateurs a demandé à la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l'agence américaine chargée de la sécurité routière, d'ouvrir une enquête de défectuosité. L'association avait en effet reçu 87 plaintes portant sur le système de freinage automatique d'urgence de Nissan. Ce qui avait alors conduit l'organisme fédéral à simplement demander des informations à l'entreprise.Mais depuis, les dénonciations se sont multipliées. La NHTSA a ainsi enregistré un total de 843 plaintes individuelles, concernant des Nissan Rogue mis sur le marché en 2017 et 2018. Dans certains cas, la défaillance a conduit à des accidents et cinq personnes ont été blessées au total.Par conséquent, l'agence américaine a décidé d'ouvrir une enquête d'une ampleur inédite : elle porte sur plus de 550 000 véhicules de ce modèle.Le principe du système de freinage automatique d'urgence est assez limpide : via un radar à l'avant, la voiture peut détecter des risques éventuels de collision et, le cas échéant, activer les freins. Mais d'après les plaignants, la technologie aurait parfois tendance à repérer un danger alors qu'il n'y en a aucun, entraînant alors un arrêt brutal des plus dangereux sur l'autoroute ou un passage à niveau, par exemple.De son côté, Nissan a également mené l'enquête et apparemment identifié l'origine du problème. Le constructeur a ainsi invité l'ensemble des propriétaires de Nissan Rogue 2017 et 2018 à se rendre chez un concessionnaire de la marque, afin d'obtenir une mise à jour gratuite du système de freinage automatique.