Tesla Model Y : tout ce que l’on sait du futur SUV compact électrique

Il fallait se lever de bonne heure dans la nuit du 14 au 15 mars 2019 pour visionner la conférence de présentation du Model Y , le dernier véhicule électrique de l'entreprise américaine Tesla. Attendus pour l'automne 2020, les premiers exemplaires ducompact peuvent d'ores et déjà être pré-commandés. Attention toutefois : certaines caractéristiques annoncées en mars dernier ont depuis évolué, si l'on se réfère au configurateur du groupe. L'occasion de refaire un point complet sur ceLes observateurs les plus fins n'ont pas manqué de remarquer un air de Model 3 au moment où Elon Musk a officiellement révélé son nouveau produit. Légèrement plus bombé et surélevé, leappartient davantage à la catégorie desque sa cousine premièrement nommée. Mais ce modèle se veut surtoutLes dimensions du Model Y semblent en effet un poil plus grandes, bien qu'aucune donnée officielle n'ait été publiée à ce sujet. La ressemblance avec le véhicule phare de la marque est en tout cas flagrante, mais la meilleure habitabilité de l'Y pourrait faire pencher la balance de son côté. Notons aussi la présence d'un toit en verre panoramique.Évoquer ci-dessus l'habitabilité du Model Y n'était pas anodin, puisque cette composante pourrait jouer un rôle clé dans l'achat final d'un utilisateur. Une troisième rangée disponible en option donne en effet l'opportunité aux clients Tesla de monter jusqu'àau sein du véhicule. Pratique, pour les familles nombreuses. De série, le coloris intérieur noir est accompagné d'un autre coloris noir et blanc, au prix de 1 050 euros.Outre cet avantage non négligeable, le, à savoir un habitacle très épuré et minimaliste, caractérisé par un large écran horizontal de 15 pouces, placé entre le conducteur et le passager avant. Tout ce qu'il y a plus de classique pour une Tesla.La multinationale a-t-elle chamboulé la fiche technique de son produit en l'espace de quelques mois? Il semble que oui, au regard desentre les chiffres avancés en mars dernier et ceux présentés désormais par le site officiel . L'autonomie et la vitesse d'accélération des quatre versions (et) diffèrent, dans le bon comme dans le mauvais sens.Le site officiel de Tesla s'attarde également sur le temps de recharge :, grâce, de toute évidence, à l'un desde la marque.À l'instar de ses homologues, le Model Y bénéficiera de toutes les fonctionnalités dedu groupe. Certaines seront uniquement disponibles en option, d'autres en série, comme le freinage d'urgence automatique, l'alerte de collision ou encore la surveillance d'angle mort.Uniquement communiqués en dollars à l'époque, les prix en euros de chaque déclinaison, ou presque, ont depuis fait leur apparition. Outre la version, indisponible sur le configurateur car commercialisée au printemps 2021 au prix de 39 000 dollars, la(deux roues motrices) s'arrachera à, contreetrespectivement pour la(quatre roues motrices) et laLes trois derniers modèles suscités débarqueront sur le marché dans le courant de l'automne 2020. Cinq coloris composent l'offre, que voici : noir uni (de série), gris nuit métallisé (1 600 euros), bleu outremer métallisé (1 600 euros), blanc nacré multicouches (2 100 euros), rouge multicouches (2 600 euros).