Wi-Fi à la maison : Bouygues Telecom, encore et toujours le plus rapide ?

On ne va pas tourner autour du pot : Bouygues Telecom domine la concurrence. Sur les débits descendants moyens (téléchargement), l'opérateur atteint une vitesse de 286,5 Mbit/s en moyenne au premier semestre 2023, soit 46 Mbit/s de plus qu'il y a un an. Déjà second l'an dernier, Free a bien progressé (215,08 Mbit/s) et accentue même son avance sur ses deux poursuivants : Orange (202,2 Mbit/s) et SFR (198,7 Mbit/s).