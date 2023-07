Bouygues Telecom déploie la technologie XGS-PON pour une fibre hyper rapide, mais de quoi parle-t-on au juste ?

À mesure que la fibre progresse, via ces standards, elle offre des débits de plus en plus importants. La technologie XGS-PON est à la fois proche et éloignée de sa petite sœur, la 10G-EPON. La technologie 10G-EPON, sur le papier, permet d'atteindre un débit maximal disponible de 10 Gbit/s en téléchargement, et jusqu'à 1 Gbit/s en envoi, avec un nombre maximal de 32 abonnés qui se partagent la bande passante.