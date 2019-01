Waymo (Google) va ouvrir sa propre usine de production de voitures autonomes

La première usine dédiée à la fabrication de véhicules autonomes

Accélérer le déploiement des taxis autonomes

La bataille s'intensifie sur le marché des. Et face à des acteurs tels que Tesla, Uber ou Apple, Google semble déterminée à prendre de l'avance.En effet, mardi,a annoncé qu'elle allait ouvrir sa propre usine de fabrication de véhicules autonomes. Et l'entreprise n'a pas choisi sa localisation au hasard : l'établissement sera situé à Detroit, dans le Michigan (États-Unis), ville considérée comme le berceau de l'industrie automobile américaine.L'usine produira des voitures autonomes, à partir des modèles fournis paret, partenaires de Waymo. Le système de conduite automatique sera alors intégré aux véhicules, ce qui, d'après la société, fera de ce site de production le premier dédié entièrement à la fabrication de masse de voitures autonomes de niveau 4. Il s'agit de l'avant-dernier échelon de la classification américaine, qui correspond à une «».Pour ce projet, Waymo prévoit d'investir 13,6 millions de dollars (environ 12 millions d'euros) et de reconvertir un site déjà existant. L'usine devrait être opérationnelle à la fin de l'année 2021 et employer environ 400 personnes à terme.L'établissement pourra fournir la flotte de véhicules nécessaire à un large déploiement du service de Waymo. Pour l'heure, l'entreprise reste en phase de test, tout en ayant élargi son périmètre. En effet, en décembre dernier, elle a lancé son service de taxis autonomes en bêta , autour de la ville de Phoenix, dans l'Arizona. Mais l'ouverture prochaine de son usine prouve que Waymo entend rapidement démocratiser l'accès à ses « VTC sans chauffeur ».