Un virage à droite, un petit robot qui monte sur un trottoir, et voilà 6,5 km/h de tôle froissée entre deux machines autonomes. La scène s'est déroulée le 27 décembre 2024 dans les rues de Los Angeles et a impliqué un robotaxi Waymo, qui compte déjà 100 000 trajets autonomes, et un livreur autonome Serve, déjà connu pour traverser en dehors des clous.

Personne n'a rempli de constat. Aucun conducteur n'a échangé de numéro d'assurance. Ils n'ont même pas échangé des noms d'oiseau. Les deux véhicules sont restés figés pendant une minute avant de reprendre leur route, comme si rien ne s'était passé. Un scénario que les rédacteurs du Code de la route n'avaient pas vu venir.