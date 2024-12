L'histoire de Cruise n'a rien à voir avec celle de l'acteur, sauf à la fin : les deux échouent dans leurs missions. En octobre 2023, un accident à San Francisco a tout fait basculer : un robotaxi a percuté une piétonne et l'a traînée sur plusieurs mètres. Les autorités californiennes suspendent immédiatement le permis de test, et Cruise met un genou à terre.

Les conséquences sont immédiates : Kyle Vogt démissionne, 900 employés sont licenciés, soit un quart des effectifs. L'entreprise avait pourtant de grandes ambitions, dont celle d'être disponible sur la plateforme Uber dès le premier semestre 2025. Cruise a en plus dû admettre avoir soumis un faux rapport à la National Highway Traffic Safety Administration. Les pratiques révélées dans cet aveu ont fini par achever le projet.

General Motors, qui possédait 90 % de Cruise, a finalement tranché : l'investissement en temps et en ressources pour développer cette technologie devenait trop coûteux dans un marché de plus en plus concurrentiel. Mary Barra, la directrice générale, assure néanmoins que l'engagement dans l'assistance à la conduite reste « inébranlable » et indique qu'elle se recentre désormais sur des systèmes d'aide à la conduite pour les véhicules particuliers.