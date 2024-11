Au mois d'octobre dernier, Tesla présentait au monde, à l'occasion de l'événement « We, Robot », ses tout premiers modèles de robotaxi. Au programme alors, le robovan (un minibus autonome) et le Cybercab, taxi autonome qui ne possède ni volant ni pédales. Un véhicule totalement futuriste que Tesla souhaite présenter au plus grand nombre. Raison pour laquelle il organise en ce moment une exposition exceptionnelle à Paris.