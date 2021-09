L'ID.Buzz de Volkswagen se montre à Munich dans une version autonome animée par Argo AI

Le service de covoiturage MOIA sera le premier utilisateur de l’ID.BUZZ AD doté de la technologie Argo AI pour la conduite autonome. Il proposera, dès 2025, un service de covoiturage sans conducteur. La première ville qui disposera de ce service sera Hambourg.

Les responsables de MOIA ont déclaré sur cette collaboration : « Nous apportons notre expertise à la coopération avec Argo AI et Volkswagen Véhicules Utilitaires et développerons un service de mobilité autonome en plus de notre service régulier. Les villes du monde entier veulent rendre leur trafic plus efficace et plus respectueux du climat. »