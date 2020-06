Argo AI : la start-up spécialisée dans les véhicules autonomes massivement soutenue par Volkswagen

Trois au plus tard, et après de longues négociations et autres rumeurs insistantes, au tour de Volkswagen de se joindre à la fête, rapporte TechCrunch. Le géant d’outre-Rhin investit ainsi 2,6 milliards de dollars dans Argo AI, qui a fait des systèmes de conduite autonome son véritable cheval de bataille.

Cette dernière, qui compte désormais plus de 1 000 employés dans le monde, poursuivra de son côté ses tests à Miami, Washington et Austin, « trois villes où elle prévoit de lancer un service commercial de taxis et de livraison », d’ici 2022, indique le CCFA. Pour Ford et VW, ce partenaire commun leur permettra aussi et surtout de partager les coûts de développement de la technologie d’Argo.