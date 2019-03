Volkswagen investirait 1,7 milliard dans Argo, le système de conduite autonome de Ford

Une coentreprise commune en préparation

Les voitures autonomes, un créneau d'avenir pris d'assaut

Le plan d'investissement de 44 milliards d'euros annoncé par Volkswagen en novembre 2018 prend tout son sens, lui qui souhaitait booster le développement de la mobilité électrique, des véhicules autonomes et des différents services de mobilité. Car à en croire un rapport cité par le Wall Street Journal , et relayé par le site spécialisé Electrek , la firme allemande chercherait à injecter une somme d'argent conséquente dans le système de conduite autonome de laArgo.Cette jeune pousse basée à Pittsburgh bénéficie en fait du soutien total du constructeur américain Ford, lequel y a investi un milliard de dollars en 2017.est même qualifiée de « filiale de Ford » par Electrek. Le fait est que les deux poids lourds de l'automobile auraient engagé des discussions dans l'optique d'un investissement avoisinant la somme d'1,7 milliard de dollars de la part de Volkswagen.Si les négociations s'avèrent «» et «», sa progression pourrait déboucher sur un accord articulé autour d'une coentreprise qui pourrait à nouveau recevoir le soutien de Volkswagen à l'avenir. Les fonds alloués par la firme d'outre-Rhin pourrait aussi se décliner de la manière suivante : 600 millions de dollars dans Argo, et 1,1 milliard de dollars dans la recherche et le développement de la coentreprise.Les discussions porteraient également sur un partage équitable des parts de laArgo. Toujours est-il que rien n'a été définitivement acté entre les différents acteurs du. Il n'empêche que Volkswagen suscite un intérêt tout particulier pour les voitures autonomes, un créneau d'avenir dans lequel nombre de multinationales du secteur développent des projets d'envergure