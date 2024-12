Au mois d'octobre dernier, Tesla présentait au monde ses robotaxis, à l'occasion de l'événement We, Robot. Un véhicule qui a depuis pris le nom de Cybercab, et qui a pu être observé jusqu'à Paris, où Tesla l'a exposé durant quelques semaines. Et le géant des voitures électriques souhaite aller vite pour la mise en exploitation de ce nouveau modèle, puisqu'une compagnie de robotaxis les utilisant devrait être mise en place. Mais ces véhicules ne seraient pas totalement autonomes au début.