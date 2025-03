Renault Group a intensifié ses efforts dans la mobilité autonome avec un ambitieux programme de miniBus électriques sans conducteur, développés avec le spécialiste mondial WeRide et testés dans plusieurs villes européennes, dont une Française. Ces navettes de niveau L4, le deuxième plus haut niveau d'autonomie, démontrent déjà leur efficacité en ville mais aussi dans les environnements périurbains et certaines zones privées sécurisées. La vision du constructeur d'une mobilité plus accessible et durable pour tous les territoires est en train de prendre vie.