Uber Eats : des mini-véhicules autonomes pour livrer les repas aux États-Unis dès cet automne

Le mois dernier, Uber a enregistré un nombre record de chauffeurs et de livreurs opérant pour ses services de VTC et pour sa filiale de livraisons à domicile Uber Eats dans le monde. Mais, à plus ou moins long terme, et d’abord pour la deuxième activité, la société espère bien pouvoir se passer des livreurs humains en confiant le transport des repas à des véhicules autonomes. De premiers trajets seront assurés dès cette année, d’abord aux États-Unis.