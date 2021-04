Domino’s Pizza : un véhicule autonome pour la livraison au Texas

De son côté, l’enseigne Domino’s souhaite, à travers ce programme, mieux connaître et comprendre les réactions et interactions des clients avec les robots livreurs, et ainsi jauger l’impact de telles opérations pour la marque. Le but, selon Dennis Maloney, Directeur de l’innovation chez Domino’s, étant d’étudier la cohabitation avec les livreurs actuels, de mieux répondre aux exigences de la clientèle et, à terme, de rendre la livraison à la fois plus efficace, plus facile et moins chère.