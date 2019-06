Véhicule autonome de livraisons de pizzas, Domino’s tente le coup à Houston

© Nuro

Des véhicules autonomes à Houston pour les livraisons de Domino's Pizza

Source : Electrek

Alors qu' Uber Eat veut livrer des Big Mac par drone d'ici trois ans poursuit ses essais de livraison sans personnel. La société a en effet déjà réalisé des livraisons avec des voitures autonomes Ford à Ann Arbor, Michigan, en 2017.La société de robotiquedéveloppe desà Montain View, en Californie. Depuis le mois de mars, sesopèrent des livraisons dans la région de Houston.a décidé de nouer un partenariat avecpour lancer un programme pilote de livraison, également à Houston, plus tard dans l'année. Selon Kevin Vasconi, le directeur de Domino's Pizza, ce partenariat est une opportunité intéressante.».Toutefois, aucune des deux sociétés n'a encore communiqué sur l'ampleur de ce partenariat. Le nombre dedisponibles dans le cadre de cet essai n'a ainsi pas été indiqué. En revanche, le fonctionnement du service a, lui, été précisé. Certains clients, qui commanderont en ligne auprès de l'un des magasins Domino's Pizza participant, auront donc la possibilité d'utiliser lade Nuro.Une fois qu'ils auront choisi cette option, les clients pourront suivre le véhicule via. Enfin, ils recevrontqui contient leur pizza. Si le système est déjà bien rodé du côté de, Domino's Pizza veut s'assurer que ses consommateurs soient favorables à ce mode de livraison.Néanmoins, l'engouement pour la livraison par véhicule autonome est indéniable. Pour preuve : plus tôt cette année, Nuro a reçu un investissement de 1 milliard de dollars de Softbank