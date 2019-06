Uber veut livrer des Big Mac par drone d'ici trois ans

© Uber

Un menu McDo bientôt livré par les airs



Uber doit d'abord faire homologuer son dispositif par les autorités américaines



Source : Engadget

est aujourd'hui un acteur majeur du secteur très concurrentiel de laà domicile. Pour ne pas se laisser distancer par ses concurrents, la filiale du service de VTC a l'idée d'assister dans certaines zones ses coursiers par desL'entreprise travaillerait étroitement avecpour lancer ses premiers appareils dans la ville de San Diego, via un nouveau service baptisé. Uber a déjà donné quelques détails sur le type de solution qu'il développe dans ses laboratoires.Le drone n'irait pas directement jusqu'au pas de la porte du client, mais serait prévu pour atterrir soit sur des pistes conçues à cet effet, soit directement sur le toit de la voiture d'un coursier qui effectuera ensuite le dernier kilomètre et assurera la livraison. La société explique qu'elle privilégie ce mode de fonctionnement pourou chute d'objets en pleine rue.Il pourrait atteindreet couvrirait une surface d'environ 2,5 kilomètres. Uber Elevate estime qu'une livraison ne prendrait plus queentre la validation de commande et la réception par le client, contre environ 21 minutes aujourd'hui.Avant de voir les premierslivrés par les airs, Uber devra d'abordde déployer sa flotte. La société attend aujourd'hui l'approbation de la Federal Aviation Administration (FAA) et estime que le premier vol n'est pas prévu avant au moins trois ans.