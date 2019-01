Voici Scout, le robot livreur d’Amazon

Scout livre tout seul et en évitant les obstacles

Un dispositif qui ne remplacera pas les réseaux de livraison classiques

Source : TechCrunch

Amazon est toujours très créatif pour améliorer la livraison de ses colis. En parallèle de ses recherches sur des expéditions par drone , l'entreprise présente, un robot livreur autonome.Ce petit véhicule, développé en interne dans les laboratoires d'Amazon, a la taille d'une glacière et possède six roues pour se déplacer sur les trottoirs en évitant tous les obstacles se trouvant sur son chemin. Entièrement électrique, il est autonome et peut se rendre chez le client par ses propres moyens.Une fois arrivé à bon port, Scout s'ouvre pour laisser le client récupérer son colis puis repart pour une autre livraison. Amazon ne donne pas de précisions sur la manière dont le robot avertit le destinataire, mais on peut imaginer qu'il reçoit un SMS ou une notification sur son smartphone.Pour le moment, le programme Scout est en phase de test. Seuls six robots ont été mis en circulation dans le comté de Snohomish, dans l'État de Washington, à proximité du siège d'Amazon. Ils sont constamment accompagnés d'employés, chargés de vérifier si le robot remplit correctement sa mission et ne rencontre pas de problèmes lors du trajet.Pour ne pas effrayer les riverains, Scout diffuse également pendant son trajet une petite annonce expliquant qui il est et sa mission.Ce dispositif ne pourra pas remplacer les réseaux classiques de distribution de colis comme FedEx ou UPS, mais il permettra à Amazon de récupérer la main sur le « dernier kilomètre » sur différentes zones de livraison proches de ses entrepôts, tout en réduisant ses coûts liés à l'expédition.