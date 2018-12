Le moteur de jeu Unity s'allie à Baidu pour développer des voitures autonomes

Donner un coup de pouce à l'Apollo Plan

Intégrer des niveaux de détails infinis

Si la course aux voitures autonomes se déroule en coulisses, loin des regards indiscrets, son intensité, elle, ne fait que s'accélérer. D'Apple à Uber en passant par Google et General Motors - pour ne citer qu'eux -, les grands groupes internationaux suscitent en effet un intérêt tout particulier pour cette technologie d'avenir. À cette liste s'ajoute également, géant chinois à l'origine d'un moteur de recherche du même nom très populaire en Chine.Le projet de la multinationale repose sur une plateforme collaborative dédiée à la voiture autonome, nommée. L'idée étant de concevoir et commercialiser des véhicules sans conducteur de niveau 3, 4 et 5 (le niveau 5 correspond à une autonomie totale) au cours des prochaines années. Un gargantuesque chantier auquelsouhaite visiblement apporter sa pierre à l'édifice, comme nous l'apprend Engadget Les deux compagnies ont conclu un partenariat censé accélérer les projets de Baidu. La société à l'origine du célèbre moteur de recherche apportera son expertise en termes de développement et de numérisation pour booster l'avancée de la conception de voitures autonomes., a déclaré Tim McDonough, responsable du pôle automobile chez Unity, aux journalistes d'Engadget., a précisé Tim McDonough, s'enthousiasme de son côté Jaewon Jung, en charge des équipes techniques de Baidu., a-t-il conclu.