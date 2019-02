Microsoft brevette un système de "livraison en mouvement"

Un système de livraison en mouvement totalement futuriste



Une livraison de colis sur les routes, sans arrêter ou ralentir son véhicule



Source : Neowin

Et si Microsoft révolutionnait la manière dont nous nous faisons livrer nos? L'éditeur, qui est l'un des rares à ne pas avoir ouvertement manifesté d'intérêt pour les systèmes de conduite, travaille tout de même sur des systèmes incluant des voitures et de l'intelligence artificielle.Mais le dispositif breveté par la marque en 2017 est très surprenant. Microsoft a inventé un système de livraison incluant voiture et. Son principe serait de s'approcher au plus près des clients lorsqu'ils sont en déplacement dans leur véhicule.Les paquets seraient placés dans une voiture conduite par un chauffeur, et à l'approche de l'emplacement du client, un drone autonome pourrait livrer le colis directement dans son propre véhicule. Plus besoin d'attendre une demi-journée chez soi le passage du livreur, le drone met en temps réel les informations de position pour détecter et se rendre au plus près du client final, grâce à un système informatique à installer.Le drone pourrait remettre le colis soit dans la voiture, en abaissant son toit ouvrant pour les véhicules équipés, soit le poser sur une attache prévue à cet effet et installée sur le véhicule du client. Le système de vol conçu par Microsoft permet également d'adapter le pilotage du drone si le véhicule freine ou s'arrête complètement.Microsoft imagine unetotalement futuriste, mais ce brevet ne vise qu'à protéger les avancées technologiques de l'éditeur. Depuis le dépôt, l'entreprise n'a pas annoncé d'autres développements plus marquants dans la conduite autonome ou des partenariats avec des constructeurs, à l'inverse d' Amazon très récemment