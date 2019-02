Ford et Walmart s'associent pour livrer des courses alimentaires en voiture autonome

Produits frais, aliments pour animaux, produits de beauté

Un projet freiné par la législation ?

Ford et Walmart, deux entreprises à l'affût des innovations technologiques. D'un côté, le fabricant de voitures travaille activement sur des solutions de véhicules autonomes : en témoigne son plan d'investissement de quatre milliards d'euros dans ce domaine, annoncé cet été . De l'autre, Walmart, multinationale spécialisée dans la grande distribution, ne cesse d'améliorer ses services à l'aide des dernières avancées du moment - l'entreprise forme par exemple certains de ses employés grâce à la réalité virtuelle.Les deux entités se donc logiquement rapprochées pour conclure un partenariat exclusif articulé autour d'un service de livraison de courses alimentaires en voitures autonomes, apprend-on dans un communiqué de presse officiel publié le 15 novembre 2018. Seront par exemple livrés des produits frais, des aliments pour les animaux, des produits de beauté et d'entretien. L'idée étant de tirer parti de ces nouvelles solutions pour optimiser l'expérience client et, en filigrane, réduire les coûts.Le projet pilote mené dans le Comté de Miami-Dade, dans le sud de l'Etat de Floride, pourrait aboutir à un déploiement plus global au cours des prochaines années., peut-on lire dans le communiqué. Autrement dit, le constructeur américain se tient d'ores et déjà prêt à proposer ce type de service de manière globale., précise le groupe.Faut-il encore que la société dispose des droits nécessaires pour faire circuler une flotte toute entière de véhicules sans conducteur, à l'heure où Waymo, Tesla, Apple ou encore Uber accélèrent leur phase de test, avec plus ou moins de succès