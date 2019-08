Waymo (Google) partage une partie de ses données pour aider la recherche sur la conduite autonome

Des millions d'informations recueillies en conditions réelles de circulation

Un travail essentiel pour accélérer le développement de systèmes de conduite autonome

Source : The Verge

va faire don de nombreuses données de navigation récoltées durant des années. La filiale de Google a, accessible à l'ensemble des scientifiques planchant sur des systèmes deL'entreprise va dans un premier temps mettre à dispositionenregistrés par les différentset les caméras équipant les véhicules. Les trajets partagés ont été réalisés dans les villes de San Francisco, Mountain View, Phoenix et Kirkland.Ces images ont été étiquetées par les équipes de Waymo, et possèdent un total de 12 millions d'étiquettes 3D et 1,2 million d'étiquettes 2D, afin de présenter tous les éléments captés sur les routes.Waymo espère en partageant une partie de ses travaux aider les nombreuses équipes de recherche à. D'autres compagnies comme Argo AI ou Aptiv ont ou vont proposer également une partie de leurs données en accès libre.C'est pourtant un travail de longue haleine que d'arriver à créer une telle, comme l'explique, Directeur de la recherche pour le constructeur : «».Waymo voit également dans ce don. Les chercheurs travaillant de concert vont possiblement résoudre des problèmes auxquels la société est actuellement confrontée et lui permettre d'intégrer ces solutions dans ses propres logiciels.