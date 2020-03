Covid-19 : Waymo suspend une partie de ses services de conduite autonome

© Waymo

Suspension partielle

Source : The Verge

Il y a quelques semaines, la start-up avait réalisé une levée de fonds de 2,25 milliards de dollars devant financer la diffusion de ses véhicules dans le monde.La décision de mettre en pause le service Robotaxi en Arizona fait suite, rapporte The Verge , à la nervosité des chauffeurs « de sécurité » (qui s'assurent que le véhicule ne fait pas d'erreur de navigation) de Waymo, désormais inquiets à l'idée de prendre des passagers. Le média précise cependant que cette mise en suspens n'est que partielle. Si les véhicules ne comportant aucun chauffeur continueront de rouler, ceux équipés de chauffeurs seront mis à l'arrêt.Waymo a également annoncé la mise en pause du développement de ses prototypes en Californie. En revanche, elle continuera de tester ses camions autonomes. Elle n'arrêtera pas non plus son service de livraison, actuellement en phase de test.