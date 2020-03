Waymo, filiale de conduite autonome de Google, lève 2,25 milliards de dollars

© Waymo

Lire aussi :

Mercedes : la prochaine génération de Classe E vous fera garder les mains sur le volant



Un leader en puissance de la conduite autonome

© Waymo

Lire aussi :

Tesla se fait de nouveau taper sur les doigts après les accidents mortels impliquant son Autopilot



Waymo multiplie les expériences en conditions réelles

Source : Waymo

Waymo pourrait rapidement prendre une dimension internationale. L'unité autonome, désormais rattachée à la maison-mère de Google, Alphabet, a annoncé ce lundi 2 mars avoir bouclé une levée de fonds de 2,25 milliards de dollars provenant, et c'est une première pour l'entreprise, d'investisseurs tiers, parmi lesquels Silver Lake, un fonds américain ; Mubadala Investement Company, un investisseur situé aux Émirats arabes unis ; Canada Pension Plan Investment Board, un fonds de pension canadien ; ou encore Magna International, société canadienne spécialisée dans l'équipement automobile.La société de conduite autonome ne s'est pas privée de se féliciter de l'opération dans un communiqué : «».Née il y a 11 ans chez Google en tant que modeste projet, Waymo est désormais vu comme un leader du développement des technologies de conduite autonome, bien qu'il soit encore loin d'être considéré comme un géant. Cette levée de fonds XXL pourrait conduire à donner plus d'indépendance à la filiale, et peut-être même à envisager sa future vente. Cette levée de fonds fait en tout cas partie «», a commenté son PDG, John Krafcik.Pouvant se projeter sur une expansion internationale, Waymo peut se targuer d'avoir parcouru plus de 32 millions de kilomètres sur des routes publiques et traversé 25 villes, outre les quelque 16 milliards de kilomètres avalés en simulation.La société propose un service de taxi-robot , Waymo One, du côté de Phoenix, dans l'Arizona. Le principe est que si les véhicules sont autonomes, un humain reste présent sur le siège conducteur pour en récupérer le contrôle en cas de danger. Depuis plusieurs mois, la firme innove en proposant à ses clients des trajets sans humain à l'assistance cette fois, sur un axe à grande vitesse. Ce dernier service aurait déjà enregistré plusieurs milliers de passagers.Outre Waymo One, la société est en train de développer un service de livraison de marchandises, Waymo Via.