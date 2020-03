Tesla se fait de nouveau taper sur les doigts après les accidents mortels impliquant son Autopilot

Accident mortel

Communication paradoxale

Malgré l'envoi de recommandations à Tesla, le NSTB dit n'avoir reçu aucune réponse.La réunion s'est intéressée à l'accident qui a tué Walter Huang, un ingénieur américain. En 2018, alors que celui-ci est engagé sur une autoroute, il perd le contrôle de son Model X et percute le terre-plein central.Le comité de sécurité a rapporté que le conducteur jouait à un jeu mobile sur son téléphone au moment de l'accident, alors que la fonction de pilote automatique du véhicule était activée. Il n'a pas pu déterminer si le conducteur avait son téléphone dans les mains au moment de l'accident. En revanche, il a affirmé que celui-ci n'avait pas posé les mains sur le volant dans les six secondes précédant le choc.Après l'accident, un proche de Walter Huang a rapporté que lors de trajets précédents, le véhicule s'était déjà rapproché à plusieurs reprises de la séparation centrale. Tesla s'est donc partiellement appuyée sur cette déclaration, déclarant que ».Pour Tesla, il n'y a donc pas de doute, le conducteur est responsable de l'accident qui lui a coûté la vie. Le constructeur américain dit l'avoir martelé : même lorsque la fonctionnalité est enclenchée, le conducteur doit garder les mains sur le volant et être prêt à réagir en toutes circonstances.Ce n'est pas ce qu'estime le NSTB. Pour lui, Tesla fait une promotion paradoxale. Le média Vox rappelle que sur le site de Tesla , on peut lire : «». Pour Robert Sumwalt, le Président du NSTB, «».Pourtant, l'organisme ne reproche pas tant à l'Autopilot de Tesla d'avoir des défauts que son manque de volonté à vouloir les corriger. Robert Sumwalt a déclaré : «(l'agence fédérale américaine chargée de la sécurité routière, ndlr)».L'agence a contacté Tesla en même temps que Volkswagen, Nissan et BMW, leur fournissant des recommandations à suivre pour améliorer la sécurité de leurs véhicules autonomes. Robert Sumwalt explique que «». Il ajoute : «».