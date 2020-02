D'après l'entreprise Argo, les premiers taxis autonomes ne seront probablement pas électriques

Les voitures autonomes gourmandes en énergie

La solution hybride

Source : Electrek

À l'image de Toyota , de nombreux constructeurs automobiles misent de plus en plus sur les systèmes de conduite autonome. Habituellement, ce futur mode de transport paraît indissociable de l'électrification. Mais ce n'est pas l'avis d'un acteur majeur du secteur.Argo AI possède en effet un certain poids dans l'industrie. Développant des solutions de conduite autonome, la start-up compte parmi ses investisseurs deux constructeurs incontournables : Ford et Volkswagen Son P.-D.G., Bryan Salesky, a récemment accordé une interview à nos confrères de The Verge , dans laquelle il exprime ses doutes sur l'arrivée prochaine de taxis à la fois autonomes et 100 % électriques. Selon lui, le problème viendrait notamment de l'alimentation du véhicule, «».En l'état actuel, il faudrait donc recharger fréquemment l'automobile, ce qui pèserait lourdement sur la rentabilité d'un service de taxis. «», explique Salesky.Une solution pourrait alors consister à recourir à un système de charge rapide, mais d'après le dirigeant, cela a tendance à user rapidement la batterie. Par conséquent, il serait nécessaire de «», déplore Bryan Salesky.Pour lui, le salut viendrait donc des moteurs hybrides, qui représenteraient «». Une solution provisoire qui n'empêcherait pas de poursuivre les recherches en vue de taxis autonomes électriques : «».